La Borsa, gli indici di oggi 16 dicembre 2020 16 dicembre 2020

Chiusura contrastata per le Borse europee, in una giornata di attesa per gli annunci della Fed in materia di politica monetaria. Milano, il 16 dicembre 2020, ha chiuso in progresso dello 0,23% con lo spread su nuovo minimo a 110 punti. Francoforte, in rialzo dell'1,5%, è stata la migliore, spinta in alto dal buon dato sull'attività manifatturiera di dicembre, ai massimi da 34 mesi. A Piazza Affari hanno perso quota le azioni delle banche, penalizzate dalle stretta della Bce che ha chiesto «estrema prudenza» nella distribuzione delle cedole e nel riacquisto di azioni proprie almeno fino al settembre 2021. Intesa Sanpaolo ha perso l'1,6% Unicredit l'1,1%