La Borsa, gli indici di oggi 15 marzo 2021 15 marzo 2021

Seduta a due facce, lunedì 15 marzo 2021, per le Borse europee che chiudono deboli dopo una mattinata di guadagni: lo stop al vaccino di Astrazeneca in Italia, Germania e Francia, arrivato nel primo pomeriggio, ha alimentato le preoccupazioni per l'andamento delle campagne vaccinali, da cui dipende la ripresa dell'economia.

Piazza Affari ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,11%, mentre a Parigi il Cac40 ha perso lo 0,17% e a Francoforte il Dax30 lo 0,28%.

A Milano, si sono distinte le Leonardo (+4,17%), che ha avviato l'Ipo al Nyse della controllata Usa Drs, fissando un range di prezzo tra 20 e 22 dollari per azione. Forti acquisti su Terna (+4,69%).