La Borsa, gli indici di oggi 15 dicembre 2020 15 dicembre 2020

Chiusura in rialzo per le Borse europee, anche se i nuovi lockdown introdotti in diversi Paesi nel mondo fanno temere una nuova frenata dell'economia. D'altra parte le indiscrezioni su un via libera prima di Natale al vaccino Pfizer da parte di Ema, e i dati cinesi confortanti hanno incoraggiato gli ordini in acquisto. Milano, il 15 dicembre 2020, ha guadagnato lo 0,81%, con lo spread a 112 punti, minimo dal marzo 2016.

A Piazza Affari si sono distinte le St, balzate in avanti di oltre il 4% in scia alle indiscrezioni sulle ottime previsioni di vendita di iPhone nel 2021. Sono inoltre salite le azioni delle banche. In controtendenza Pirelli -1,98%