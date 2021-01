La Borsa, gli indici di oggi 14 gennaio 2021 14 gennaio 2021

Gli echi della crisi di governo arrivano fino a Piazza Affari, con il Ftse Mib che regge in parte il colpo ma viaggia per tutta la giornata con il freno a mano tirato, chiudendo la seduta del 14 gennaio in ribasso dello 0,5%, mentre lo spread risale di quasi dieci punti in area 119