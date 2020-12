La Borsa, gli indici di oggi 14 dicembre 2020 14 dicembre 2020

Chiusura positiva per le Borse europee, anche se sotto i massimi di giornata. Dopo la debolezza della scorsa settimana, gli indici del Vecchio Continente hanno ripreso la via del rialzo, confortati dalle notizie positive sul fronte delle vaccinazioni, ufficialmente iniziate anche negli Stati Uniti. Si spera inoltre in un accordo in extremis per la Brexit. Milano, il 14 dicembre 2020, ha guadagnato dello 0,27%. Lo spread è calato in area 116 punti, a dispetto delle mille voci su una crisi o su un rimpasto di Governo.

A Piazza Affari si sono distinte le Fca (+1,3%), mentre si avvicina la fusione con Peugeot. Bene anche Ferrari (+1,2%)