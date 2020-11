La Borsa, gli indici di oggi 12 novembre 2020 12 novembre 2020

Giornata di realizzi sui mercati azionari europei che si sono presi una pausa nella seduta del 12 novembre dopo il rally di novembre (+17% Milano da inizio mese e +16% circa l'Eurostoxx50). Con i numeri dei contagi in rialzo, in particolare negli Stati Uniti, e prima degli interventi di Christine Lagarde e Jerome Powell nel forum Bce dei banchieri centrali, tutti i principali indici hanno chiuso in rosso con le vendite che hanno colpito innanzi tutto le banche e le società di materie prime. Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni in calo dello 0,8%. In evidenza Poste Italiane (+3%) grazie ai conti trimestrali sopra le attese alla decisione di distribuire un acconto sul dividendo da 0,162 euro per azione che sarà pagato a fine novembre. Sedua positiva per i titoli di Stato italiani: il rendimento del BTp a dieci anni è sceso allo 0,65% e lo spread con i bund si è contratto a 116 punti