La Borsa, gli indici di oggi 12 marzo 2021 12 marzo 2021

Chiusura debole per le Borse europee, che hanno finito in ordine sparso la seduta del 12 marzo 2021, in una settimana in cui Piazza Affari ha comunque guadagnato 5 punti. Venerdì gli indici si sono mossi poco, complici le vendite sui farmaceutici e i tecnologici, dopo la nuova stretta del governo cinese sul fintech. Milano ha finito poco sotto la parità, Parigi in rialzo di due decimi, Londra di tre e Francoforte in calo di mezzo punto. Il clima rimane in generale positivo anche grazie all'ok in Europa al farmaco monodose di Johnson & Johnson, per altro approvato anche dall'Oms, e nonostante i ritardi in alcuni Paesi. Sul Ftse Mib rialzo del 3,2% per Telecom, dopo le indicazioni positive emerse dal roadshow con analisti e investitori. Bene anche Stellantis e Unicredit, mentre in coda al listino sono finite Amplifon e Diasorin, in calo di oltre 3 punti. Infine, petrolio poco mosso e spread in leggero rialzo a 93 punti.