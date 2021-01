La Borsa, gli indici di oggi 12 gennaio 2021 12 gennaio 2021

Chiusura in stallo per le Borse europee. Dopo la corsa della scorsa settimana, i mercati hanno mostrato segnali di stanchezza, anche in considerazione del fatto che continua a destare preoccupazione l'epidemia da Covis-19. Milano, il 12 gennaio 2021, ha perso lo 0,33%, facendo peggio di altri mercati, a causa dell'incertezza sulla tenuta del Governo che per altro ha spinto oltre 112 punti anche lo spread. A Piazza Affari sono andate male le Prysmian (-6%), dopo che Clubtre ha venduto il 3,7% del capitale. Sono invece andate bene le azioni di Banca Mediolanum (+3,60%) e le Azimut (+2,16%)