La Borsa, gli indici di oggi 12 febbraio 2021 12 febbraio 2021

Nonostante un andamento poco movimentato, i mercati azionari europei sono riusciti comunque a chiudere la seduta del 12 febbraio in rialzo e a dar seguito al rally di febbraio che ha fatto salire l'Eurostoxx50 del 6% (+1% circa questa settimana) e Piazza Affari di oltre l'8%. Una corsa, affiancata dai continui record di Wall Street (oggi in flessione), e supportata anche dai volumi di investimento se è vero che, come riportano i dati EPFR Global, che quella appena trascorsa è stata una settimana record con afflussi sui fondi azionari globali per oltre 58 miliardi di dollari per lo più concentrati sugli Usa e sul settore tecnologico. Amsterdam, che ha superato Londra nei volumi di scambi, è stata la migliore con +1,88% grazie alle banche e a Asml, Parigi è salita dello 0,6% mentre Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni a +0,44% portando il bilancio settimanale a +1,4%. Sul Ftse Mib in evidenza A2a(+2.8%) e Amplifon (+2,3%). A livello europeo bene media, tecnologici e farmaceutici. Euro/dollaro a 1,2122. Petrolio in rialzo con il Brent aprile a 61,89 dollari al barile e il Wti marzo a 58,85 dollari a barile.