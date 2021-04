La Borsa, gli indici di oggi 12 aprile 2021 12 aprile 2021

Piazza Affari ha chiuso in leggero rialzo una seduta incolore per le Borse europee. Il Ftse Mib è salito dello 0,11%, quando Parigi e Francoforte hanno perso lo 0,13% e Londra lo 0,4%. La Borsa di Milano è stata tenuta a galla dal balzo di Diasorin, che ha guadagnato il 9,6%, dopo aver annunciato di voler acquistare la società statunitense attiva nella diagnostica molecolare Luminex per 1,8 miliardi di dollari. Il mercato ha promosso l'operazione, giudicando positivamente la complementarietà tra i due gruppi. Per il resto gli investitori sono rimasti prudenti in attesa del dato-chiave sull'inflazione Usa, e l'avvio della stagione delle trimestrali, mentre hanno archiviato senza sussulti le prime riaperture post-lockdown, soprattutto nel Regno Unito. Il Covid infatti continua a preoccupare, come testimoniano i dati sui contagi negli Stati Uniti e l'emergenza in India, alimentando i timori per una ripresa globale disomogenea