La Borsa, gli indici di oggi 11 novembre 2020 11 novembre 2020

Prosegue l'effetto vaccino sulle Borse europee nella giornata dell'11 novembre 2020, con rialzi generalizzati anche se meno marcati rispetto alla volata di lunedì. Milano è salita dello 0,7%, rivedendo quota 21mila per la prima volta da inizio marzo, Parigi e Francoforte su di mezzo punto, Londra e Madrid di oltre un punto. Resta l'ottimismo e si scommette su una ripresa nel 2021, ma gli investitori tornano con i piedi per terra, visto che il numero di casi di Covid sale e servirà del tempo per vaccinazioni di massa. A Piazza Affari vendite su Atlantia (-3,1%), nel giorno delle restrizioni cautelari scattate per alcuni manager ed ex manager. Sul fronte opposto la migliore è stata Diasorin (+3,8), dopo il rialzo di utile e fatturato nei primi 9 mesi. Tra le migliori anche Campari, Inwit e Cnh Industrial (+2,7), premiata con un “buy” da bank of america. Ancora in rialzo il petrolio, mentre l'euro si è indebolito tornando sotto 1,18 dollari. Spread infine stabile a 120 punti