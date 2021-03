La Borsa, gli indici di oggi 11 marzo 2021 11 marzo 2021

Il via libera dell'Ema al vaccino Johnson&Johnson, seguito a stretto giro dall'ok della Commissione Ue, e la mossa della Bce che si impegnata ad accelerare il ritmo degli acquisti dei titoli del Piano pandemico, hanno sostenuto le Borse europee, che chiudono la seduta dell'11 marzo tutte in rialzo. In questo scenario, con Wall Street su nuovi record, la migliore è Piazza Affari, grazie al Ftse Mib che a fine seduta guadagna lo 0,8% consolidando i massimi da 13 mesi.