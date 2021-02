La Borsa, gli indici di oggi 11 febbraio 2021 11 febbraio 2021

E' stata ancora una seduta interlocutoria per le Borse europee, che non hanno imboccato una direzione definita, nell'attesa che sia fatta maggiore chiarezza sul piano vaccinale e mentre va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. I principali indici hanno chiuso in ordine sparso, l'11 febbraio 2021. Piazza Affari ha guadagnato lo 0,18%, con lo spread abbastanza calato in area 91 punti , nell'attesa che Mario Draghi sciolga la riserva e indichi la squadra dei ministri del nuovo Governo.

A Milano, Unicredit ha perso il 3,1% pagando dazio ai conti del 2020, chiusi con una perdita da 2,8 miliardi.