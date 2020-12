La Borsa, gli indici di oggi 11 dicembre 2020 11 dicembre 2020

Chiusura in calo per le Borse europee, l'11 dicembre 2021. Milano ha lasciato sul parterre lo 0,97%. Un momento di stanca sui mercati era da mettere in conto, dopo la corsa registrata a novembre e così a dare il là agli ordini in vendita sono stati i dubbi sul raggiungimento di un accordo per la Brexit entro domenica.

A Piazza Affari Ferrari ha catalizzato l'attenzione dopo l'annuncio delle dimissioni del ceo, Louis Camilleri. Le azioni, dopo una sbandata iniziale, hanno chiuso in progresso dello 0,3%, con il mercato che già si interroga sul nuovo amministratore delegato, che secondo indiscrezioni potrebbe essere un nome di rilievo come quello di Luca Maestri, direttore finanziario di Apple. Sono scivolate del 3,5% le Leonardo, penalizzate dal timore di una Brexit senza accordo, in considerazione dell'esposizione del gruppo Oltremanica. Male Tim -3,9% dopo il taglio del giudizio da parte di Moody's.