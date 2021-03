La Borsa, gli indici di oggi 10 marzo 2021 10 marzo 2021

Chiusura positiva per le Borse europee, con gli investitori rassicurati dal dato sull'inflazione negli Stati Uniti, sotto i livelli di guardia. Piazza Affari ha guadagnato lo 0,46%, Francoforte lo 0,71% e Parigi più di un punto percentuale. L'attenzione continua a essere concentrata sull'andamento dei rendimenti del titoli di Stato Usa, principale driver di mercato in questa fase, aspettando la riunione della Banca centrale europea, per capire se l'istituto deciderà di aumentare il ritmo degli acquisti di bond. Si guarda sempre anche agli sviluppi della pandemia, delle campagne vaccinali e all'evoluzione dell'economia. Tra i titoli, forti acquisti per Leonardo (+5,56%), dopo le rassicurazioni dell'amministratore delegato, Alessandro Profumo, che il gruppo non modificherà il piano strategico, nonostante la situazione di difficoltà provocata dal Covid-19. In evidenza anche Tim che ha accelerato sul finale chiudendo a +4,8%. Segno opposto per Prysmian (-3,7%), dopo i conti del 2020 in calo.