La Borsa, gli indici di oggi 10 dicembre 2020 10 dicembre 2020

Chiusura debole per le Borse europee dopo una seduta, quella del 10 dicembre 2020, sull'ottovolante nel giorno della Bce che si è mossa ulteriormente a sostegno dell'economia. In chiaroscuro invece le stime sul Pil – migliorano quelle per il 2020, peggiorano quelle per l'anno prossimo – con Lagarde che ha messo di nuovo in guardia sulle ricadute della pandemia. Piazza Affari ha così ceduto lo 0,25%, ma perdeva oltre un punto, piatta parigi, -0,3 per Francoforte. Unica in rialzo di mezzo punto Londra, sulla speranza di un accordo in extremis sulla Brexit. Tra i titoli, a Milano, spunto di Saipem (+2,8) e Tenaris (+1 e mezzo). Del resto, il balzo del petrolio, con il Brent sopra 50 dollari per la prima volta da marzo, ha spinto tutto il comparto energetico. Infine, l'euro si è rafforzato e vale oltre 1,21 dollari e spread in calo a 115 punti, 3 meno della vigilia