La Borsa, gli indici di oggi 1 febbraio 2021 01 febbraio 2021

Le Borse europee chiudono la seduta del 1 febbraio nel segno degli acquisti. Ma al centro dell'attenzione resta la “retail mania”: dopo GameStop nel mirino dei piccoli investitori che scommettono contro le posizioni dei grandi fondi c'è ora l'argento, salito ai massimi da 8 anni. Dinamiche analoghe, secondo alcuni operatori, hanno sostenuto anche società come Tiscali (che termina la seduta in rialzo del 16%). In chiusura il Ftse Mib è salito dell'1,17%.