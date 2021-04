La Borsa, gli indici di oggi 1 aprile 2021 01 aprile 2021

Il New Deal targato Joe Biden ha sostenuto i listini europei, che chiudono la seduta del Primo Aprile all'insegna dei guadagni. Mentre Wall Street viaggia su livelli record, ignorando il dato sui sussidi di disoccupazione sotto le attese, gli investitori festeggiano così il lancio del maxi-piano infrastrutturale da parte del presidente americano. Non fa eccezione Piazza Affari che, seppur più indietro rispetto al resto d'Europa, chiude in territorio positivo con un guadagno del Ftse Mib dello 0,25%.