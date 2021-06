La Borsa, gli indici del 2 giugno 2021 02 giugno 2021

Seduta in chiaroscuro per le Borse europee, che chiudono la seduta del 2 giugno quasi tutte sopra la parità ma senza sussulti. Una prudenza dettata anche dai timori sull'inflazione, nonostante le rassicurazioni sull'aumento dei prezzi come fenomeno passeggero e non strutturale. Il Ftse Mib ha chiuso poco sopra la parità (+0,23%) risentendo della festività che rende gli scambi più rarefatti ma restando a un passo dalla soglia simbolica dei 25.500 punti (che risale all'autunno 2008)