La Borsa, gli indici del 2 dicembre 2020 02 dicembre 2020

Chiusura contrastata per le Borse europee nella seduta di mercoledì due dicembre, dopo il rally di novembre e di ieri. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso lo 0,58%, risalendo comunque dai minimi di giornata. Piatte Francoforte e Parigi mentre Londra recupera oltre l'1% grazie al via libera del Regno Unito al vaccino anti-Covid. A Piazza Affari ancora deboli le banche. Euro e petrolio in risalita.