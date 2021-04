La Borsa, gli indici del 19 aprile 2021 19 aprile 2021

Chiusura a due velocità per le Borse europee nella seduta del 19 aprile 2021, la prima della settimana. Dopo il buon andamento della scorsa ottava, i listini hanno chiuso contrastati, in attesa di nuove indicazioni macro e della conferenza stampa di Christine Lagarde, presidente della Bce, prevista per giovedì 22 aprile. A Milano il Ftse Mib - su cui ha pesato un -0,15% per lo stacco cedola di sei big - ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,21%. Giù dello 0,59% Francoforte, sopra la parità Parigi e Madrid in rialzo dell'1,14%. A Piazza Affari, protagonista Juventus (+17,8%), dopo la nascita della Superlega di calcio. Male invece Cnh Industrial (-4,5%), che ha pagato la fine delle trattative con la cinese Faw su Iveco. Sul fronte dei cambi, l'euro si è rafforzato sul dollaro ed è tornato sopra 1,20 dollari. Poco mosso il greggio. Infine spread in lieve rialzo a 102 punti.