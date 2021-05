La Borsa, gli indici del 13 maggio 2021 13 maggio 2021

Seduta a doppia faccia per le Borse europee: dopo una prima parte della seduta da dimenticare, gli indici del Vecchio Continente hanno invertito la rotta e chiuso al rialzo, incoraggiati dal recupero di Wall Street, dove i titoli tecnologici hanno rialzato la testa. L'allarme sull'inflazione, che aveva scatenato le vendite sul mercato Usa la vigilia, è rientrato, anche se gli investitori continuano a interrogarsi sull'andamento dell'indice dei prezzi nei prossimi mesi e sulle conseguenti mosse delle banche centrali. Anche il rendimento dei Treasury americani ha ingranato la retromarcia. Milano, il 13 maggio 2021, ha chiuso in rialzo dello 0,14%.

A Piazza Affari si sono distinte le Nexi (+3,3%), premiate per i numeri in crescita del primo trimestre e l'annuncio di revisione al rialzo delle stime per fine anno.