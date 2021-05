Investire nel lungo termine: guida al portafoglio “pigro” 18 maggio 2021

Chi è a caccia di rendimenti rischia di muovere eccessivamente il proprio portafoglio di investimenti in modo infruttuoso. Non sempre, infatti, le notizie sulle economie e sulle società impongono un ritocco delle proprie scelte: dai sussulti dei tassi, alla fiammata dell'inflazione, occorre valutare con attenzione il reale impatto di queste notizie sulle nostre strategie finanziarie. Per questo in molti guardano all'esperienza di investitori ed esperti come Benjamin Graham, Warren Buffett o Ray Dalio, che hanno studiamo e in vario modo messo a punto portafogli “pigri” o a basso tasso di rotazione. Se n'è parlato nel corso del videoforum del Sole 24 Ore con Fulvio Marchese, consulente finanziario.