Intervista a Paolo Barletta: dove investe mister Tagliacode di Marco lo Conte 12 giugno 2020

Sette anni fa fece la sua scommessa nei progetti di Chiara Ferragni, oggi è partner di Elon Musk per il progetto Hyperloop. Paolo Barletta guida il gruppo di famiglia e di recente è salito agli onori delle cronache per ufirst, l'app “tagliacode” che ha regolato l'accesso ai supermercti nei mesi più intensi del lockdown. Ora quell'applicazione sta evolvendosi entrando nella pratica quotidiana delle amministrazioni comunali e in quelle aziende che vogliono gestire in modo evoluto la relazione con la clientela. Dalla tecnologia alla moda, Barletta in questa intervista racconta a Marco lo Conte i suoi progetti e la sua ricetta per far ripartire un'Italia piegata dalle conseguenze del coronavirus.