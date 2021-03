In portafoglio strumenti per compensare il rischio inflazione di Rosalba Reggio 16 marzo 2021

Le politiche monetarie espansive della Banche Centrali, unite alle politiche fiscali sosterranno la crescita dell'inflazione nei prossimi mesi. Per questo motivo sarà importante bilanciare nel portafoglio il rischio inflattivo.

Con questo obiettivo, potrebbe essere utile scegliere obbligazioni di breve duration e high yield. Favoriti, in questo momento, per il trend di crescita e per il prezzo ancora interessante, sia l'azionario sia l'obbligazionario cinese, così come tutto il mercato asiatico. Il commento di Cosmo Schinaia, Country Head per l'Italia di Fidelity International