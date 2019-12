In portafogli sostituire componente obbligazionaria con azionaria di Rosalba Reggio 03 dicembre 2019

I Paesi emergenti hanno dinamiche di crescita molto interessanti: il reddito pro-capite cinese è passato da 800$ l'anno di 10 anni fa a 8.000$ di oggi ed è buona sia la dinamica dei consumi sia quella degli investimenti. La dimensione del Pil cinese è come quella del Pil americano, anche se la borsa cinese non riflette questo valore. Negli Usa, infatti, la capitalizzazione di borsa è il 200% del Pil, in Cina è il 10% del Pil. Se le borse rifletteranno le dimensioni delle economie, dunque, i mercati di questi Paesi cresceranno molto. Ma come, dove e con quali strumenti conviene investire? Ne parla Stefano Rossi, amministratore delegato di Euclidea Sim