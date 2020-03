Il rimbalzo delle Borse 24 marzo 2020

Gli indici del Vecchio Continente hanno festeggiato anche un coctkail di notizie positive: dall'annuncio del QE illimitato negli Stati Uniti annunciato la vigilia, alla promessa dei Paesi del G7 di fare tutto il necessario per ristabilire la crescita e l'occupazione, fino all'annuncio che da domani saranno sospese le restrizioni agli spostamenti nelle province cinesi di Hubai. In più in Europa va avanti il dibattito sugli eurobond e sull'eventuale intervento del Mes, anche se alcuni Paesi tra i quali l'Italia vorrebbero una revisione delle condizioni