I dividendi porteranno Piazza Affari oltre la soglia maledetta? 27 maggio 2021

Ci stiamo mettendo alle spalle una settimana decisiva per Piazza Affari con un Forte stacco di cedole. Saranno reinvestite sullo stesso mercato? In caso di risposta affermativa il listino potrebbe avere una spinta per superare, finalmente dopo 12 anni, l'area “maledetta” dei 25mila punti