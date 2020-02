Gorno Tempini: «Da Cdp un supporto costante alle imprese» di Cheo Codina 08 febbraio 2020

Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cdp, sottolinea il “ruolo esteso in termini di oggetto e qualità” dell'istituzione nel sostegno alle imprese in termini di internazionalizzazione e accesso al credito. “Circa 200mila aziende italiane hanno usufruito del supporto di Cdp in varie forme - ha spiegato - e buona parte dei nostri strumenti sono i risultati dei fondi arrivati dalla Ue, dal piano Juncker e a breve dal Green Deal”.