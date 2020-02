Golden Goose va al private equity Permira

Il fondo di private equity Permira si aggiudica Golden Goose. Si chiude il processo competitivo per la vendita della società italiana dell'abbigliamento di lusso. Golden Goose è nota soprattutto per il brand di sneakers. Era controllata fino a oggi dal private equity Usa Carlyle. Permira ha battuto la concorrenza di Advent e della Spac americana Acamar. L'asticella per la vendita dell'azienda si pone a un livello molto elevato: attorno a 1,3 miliardi di dollari. Golden Goose ha chiuso il 2018 con un giro d'affari di 185 milioni e un margine operativo lordo superiore ai 50 milioni.