GameStop, il Ceo di Robinhood: “Blocco del trading? Per proteggere azienda e clienti”

“E' stata una decisione difficile, ma per proteggere l'azienda e proteggere i nostri clienti, abbiamo dovuto limitare l'acquisto di queste azioni”. Così Vladimir Tenev, Ceo di Robinhood, in un'intervista alla Cnbc spiega il motivo che ieri ha portato l'azienda a limitare l'operatività ai trader su diversi titoli al centro della speculazione negli ultimi giorni, come GameStop. L'app Robinhood, apprezzata dai giovani investitori per la sua semplicità, è stata protagonista della “trading mania” scoppiata dopo l'appello via social di acquistare azioni su cui gli hedge fund hanno puntato pesantemente al ribasso. Le restrizioni consentivano ai clienti di vendere ma non di acquistare. “Non l'abbiamo assolutamente fatto sotto la direzione di alcun market maker o hedge fund ... il motivo per cui l'abbiamo fatto è perché Robinhood, come società di intermediazione, abbiamo molti requisiti finanziari”, ha detto Tenev alla Cnbc. I limiti all'operatività hanno peraltro costretto il broker a raccogliere, anche attraverso nuovi prestiti con le banche, fino ad un miliardo di dollari. Tenev assicura però che “non ci sono problemi di liquidità”. Le operazioni sui titoli, intanto, oggi sono ripartitePer approfondire: