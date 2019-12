Se le banche sono in crisi, il credito è sempre più digitale. E sonda strade nuove, grazie soprattutto alla tecnologia. Se n'è parlato a Fintech24, l'evento del Sole 24 Ore che ha raccolto i maggiori esperti del settore, nonchè i manager e gli imprenditori delle aziende più dinamiche nel settore dei pagamenti digitali. Gli italiani, com'è noto, sono tradizionalmente affezionati al contante ma la tecnologia sta smuovendo in modo sensibile questo approccio, facendo crescere i numeri delle transazioni digitali, come spiega Ivano Asaro, direttore dell'Osservatorio Innovative Payments Politecnico di Milano PER SAPERNE DI PIÙ: Fintech, crescita costante dei pagamenti digitali