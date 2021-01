Finanza, sostenibilità e digitalizzazione di Eleonora Micheli (Il Sole 24 Ore Radiocor) 18 gennaio 2021

I fondi del Recovery Plan dovranno essere utilizzati al meglio per fornire una spinta anche a tutto il mondo della finanza per favorire una maggiore innovazione. Ne parla in un'intervista Carmine Del Rosso, co-responsabile Commissione Fintech e Digitalisation di Assiom Forex. Gli investimenti dovranno orientarsi sempre più verso i criteri Esg, con una crescente attenzione ai temi del sociale, rimasti un passo indietro rispetto a quelli dell'ambiente. Un ruolo fondamentale sarà svolto dai fondi di investimento