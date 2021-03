Etf e sostenibilità di Marco lo Conte 30 marzo 2021

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una forte accelerazione degli

investimenti ispirati ai principi Esg, ossia orientati al rispetto

ambientale, sociale e di governance. E' un tema che è al centro

dell'attenzione di molti investitori, soprattutto istituzionali. Che hanno

verificato come il tema sostenibilità sia remunerativo in termini di

performance e allo stesso tempo correlato alle posizioni di lungo termine,

che fondi pensione e fondazioni perseguono. Gli Etf hanno un ruolo

importante in questa fase, con gli oltre 90 miliardi di raccolta in meno

di due anni. Come si muovono gli Exchange traded fund in materia di

sostenibilità? Come sceglierli sulla base delle proprie esigenze? Ne

abbiamo parlato con Chiara Mauri di Fideuram e Riccardo Gandini di

Inarcassa.