Effetto Coronavirus sulle Borse: il manuale antipanico del risparmiatore

Una settimana pesante per le Borse internazionali che hanno azzerato i rialzi da inizio anno e accentuato enormemente la volatilità. Piazza Affari ma non solo: da Wall Street a Tokyo il rischio Coronavirus è al centro delle preoccupazioni degli investitori, con effetti pesanti pernil mercato azionario ma anche per i titoli di Stato, con quello italiani che si mostrano ancora una volta vulnerabili. Quali prospettive considerare per proteggere i risparmi in questa fase e decidere il da farsi? Ne parliamo con Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos, Vittorio Carlini e Marco lo Conte de Il Sole 24 Ore.