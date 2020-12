Ecco come approfittare del Recovery Plan sui mercati di Rosalba Reggio 21 dicembre 2020

Il piano europeo di ripresa, prevede 750 miliardi di euro di investimenti sui 27 Paesi membri. Come questo si ripercuoterà sui mercati finanziari e quali settori saranno beneficiati da queste risorse? L'ambizioso piano di efficientamento energetico, messo in campo dall'Unione Europea, spingerà l'acceleratore sul tema della riconversione. Gli edifici (e il loro ammodernamento) sono al centro del piano, perché il 36% delle emissioni di gas serra arriva proprio da loro. I consigli per cogliere le opportunità di questo trend, di Alessandro Aspesi Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investments