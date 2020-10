Come proteggersi dalle turbolenze sui mercati di Rosalba Reggio 12 ottobre 2020

Quali sono gli elementi macro-economici da tenere sotto osservazione per proteggersi dalla volatilità sui mercati finanziari? Certamente le prossime elezioni americane, ma anche la Brexit, la diffusione della pandemia, gli interventi di Stati e Banche Centrali. Non tutti, però, avranno la stessa potenza. Sulle elezioni americane, per esempio, i mercati sembrano poco preoccupati su chi sarà il vincitore, perché da entrambi i candidati si attendono stimoli per l'economia. Neanche il Covid, fino ad ora, ha spaventato gli indici. Le turbolenze, però, non mancheranno, quindi fino a quando non arriveranno gli stimoli sarà bene investire con cautela su questo mercato. Come muoversi poi, in Europa o in Cina? Le indicazioni di Luca Trabattoni, responsabile per l'Italia di UBP – Union Bancaire Privée.