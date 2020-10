Come guadagnare in tempi di volatilità 05 ottobre 2020

Convivere con la volatilità è il nuovo mantra dei mercati finanziari. Il Covid ha infatti stravolto modelli di business e condizionato le borse, quindi oggi più che mai è importante saper selezionare gli investimenti. Non portafogli statici, dunque, ma gestioni attive, capaci di cercare valore in quei settori che hanno reagito ai cambiamenti adeguando le strategie. Ma anche in quei settori che prima o poi torneranno a crescere. I consigli di mercato di Alessandro Gandolfi, Country Head Italia di Pimco.