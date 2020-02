Borse, i market mover della settimana

E' ancora il coronavirus a tenere banco sui mercati. Dopo una settimana di nuovi record sui listini azionari grazie alla diminuzione dei contagi, venerdì scorso gli investitori hanno mostrato più cautela e rallentato gli acquisti, sull'onda di un maggiore scetticismo per le informazioni provenienti da Pechino. Il Pil tedesco al palo nel quarto trimestre del 2019, inferiore alle aspettative, ha contribuito a contenere l'esuberanza. In attesa delle prossime notizie dalla Cina, a definire lo scenario per le Borse saranno l'indice Zew sulla fiducia degli economisti tedeschi, il parametro manifatturiero Philly Fed negli Usa, le prospettive delle imprese dell'area sintetizzate negli indici Ihs-Markit Pmi. La pubblicazione dei verbali delle banche centrali di Stati Uniti ed Eurozona completeranno il quadro.Per approfondire