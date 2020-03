Borse in fibrillazione, i consigli degli esperti di Marco lo Conte 16 marzo 2020

L'altalena delle Borse tiene con il fiato sospeso i risparmiatori, sconcertati per l'alta volatilità dei mercati e per gli effetti negativi sul proprio portafoglio di investimento. La crisi finanziaria scatenata dall'emergenza coronavirus rende sempre più difficile trovare asset sicuri per evitare di perdere denaro. Ma quali sono le regole di un portafoglio robusto e dove mettere i propri soldi in questa fase? Fulvio Marchese è un cpnsulente finanziario intervenuto nel corso del videoforum in Il Sole Risponde. Ecco i suoi consigli