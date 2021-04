Bancomat Pay, la versione digitale del Bancomat tradizionale di Pierangelo Soldavini 21 aprile 2021

Il sistema di pagamento che ha virtualizzato i pagamenti fisici si digitalizza rivivendo in una app per smartphone: l' applicazione viene associata al proprio conto corrente per fare pagamenti, in negozio e online, e trasferimenti di denaro. Le maggiori banche offrono il servizio direttamente dal proprio home banking. Ha il vantaggio dell'accettazione diffusa, anche sul web.