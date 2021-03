Attese positive su obbligazioni High Yield e BTP 23 marzo 2021

Le Banche Centrali continueranno ad avere politiche espansive anche nei prossimi mesi. La BCE è convinta che i rendimenti obbligazionari debbano rimanere bassi, la Fed è meno preoccupata da qualche segnale di rialzo dell'inflazione. In questo contesto le obbligazioni High Yield sono quelle giuste per una strategia di ricerca del rendimento, dato che questo è mediamente superiore rispetto al settore, e in un contesto di economia in ripresa, soprattutto negli Stati Uniti, le obbligazioni High Yield saranno più sensibili al trend positivo. Buone attese anche dai BTP, il cui rendimento è più alto rispetto ad altri Paesi e dove pesa ancora positivamente l'effetto Draghi. L'analisi di mercato di Massimiliano Maxia, Fixed Income Product Specialist di Allianz Global Investors.