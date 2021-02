Attenzione alle bolle, puntare sul valore non ancora espresso nei prezzi 12 febbraio 2021

Nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni, i mercati beneficeranno di azioni di sostegno portate avanti all'unisono da Banche centrali e Governi, stimoli che sosterranno la crescita. Non mancano però i rischi. Nel mercato obbligazionario, per esempio, il rapporto rischio/rendimento non è particolarmente allettante e basta poco per avere delusioni. In più, la tanta liquidità ha alimentato qualche bolla. Sarà quindi opportuno, puntare su titoli che abbiano un valore non ancora espresso nei prezzi. L'analisi di Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investments.