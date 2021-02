Assiom Forex, la diretta dei lavori 06 febbraio 2021

In diretta il 27esimo congresso annuale Assiom Forex, per la prima volta tutto in digitale a causa della pandemia in corso, con il tradizionale discorso del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. A seguire commenti, interviste e tavole rotonde con importanti economisti e protagonisti della finanza e dell'impresa italiana.