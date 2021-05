Apple Pay, il sistema di pagamento universale della Mela di Pierangelo Soldavini 12 maggio 2021

Un sistema di pagamento inserito negli iPhone e negli Apple Watch che trasforma smartphone e orologi smart in carte virtuali. Si paga semplicemente avvicinando il dispositivo al Pos abilitato, con il sistema di sicurezza mediante riconoscimento biometrico e si può utilizzare anche per gli acquisti online. Non del tutto trasparenti i costi