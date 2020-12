Alberto Dalmasso: “Round da 93 milioni per crescere soprattutto in Italia” di Monica D'Ascenzo 14 dicembre 2020

TIM Ventures Square, Tencent e Lgt Lightstone Ventures sono i nuovi azionisti di Satispay fondata da Alberto Dalmasso. Gli investitori entreranno nel capitale della scaleup attraverso un round di finanziamenti di serie C di 93 milioni, dei quali 68 milioni da aumento di capitale e 25 milioni dall'acquisto di quote in capo a precedenti investitori. Sommando questo nuovo round di serie C ai 42 milioni dei precedenti round di serie A e B, sottoscritti da business angel e investitori industriali e internazionali, Satispay raggiunge complessivamente 110 milioni di investimenti raccolti dalla nascita nel 2013