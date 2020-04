24+ Talk: Investire nel post-covid di Marco Lo Conte 30 aprile 2020

I trend sui mercati, le azioni sugli investimenti e i beni rifugio, i consigli per gestire la liquidità anche in tempi difficili: se ne è parlato nel primo appuntamento in live streaming di 24+ Talk, dal titolo “Investire nel post-coronavirus”, accessibile solo agli abbonati.

L'appuntamento è stato condotto da Marco lo Conte de Il Sole 24 Ore con due ospiti speciali: Francesco Fonzi di Credit Suisse e Stefano Fossati di CheBanca! che ci hanno aiutato a tracciare uno scenario e cercare di capire insieme cosa significherà investire nei prossimi mesi, al di là dell'incertezza.