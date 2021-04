WORKFLOW REVOLUTION-Innovare i processi aziendali con i Digital Workflow

19 aprile 2021

Agilità. Innovazione. Workflow.

In questa nuova normalità, tutti hanno bisogno di un modo migliore di lavorare, e i workflow digitali consentono di modernizzare e ripensare i processi di business, per creare nuove esperienze e soddisfare le esigenze dei dipendenti e le aspettative dei clienti.

Partecipando all'evento “Workflow Revolution” avrai l'opportunità di ascoltare le storie dei clienti che hanno già affrontato con successo un percorso di trasformazione digitale e scoprire come abilitare l'agilità e la resilienza del business con workflow digitali connessi.