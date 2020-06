Welfare & HR Summit – I Talks di Radio24 15 giugno 2020

Welfare & HR Summit di 24ORE Eventi si è svolto il 9 giugno 2020 con l'obiettivo di approfondire tutte le novità nel mercato del lavoro e gli impatti sulla governance e la gestione del personale in azienda alla luce dell'emergenza Covid-19, per permettere alle aziende italiane di organizzarsi per la ripartenza. Nella tavola rotonda condotta dai giornalisti del Sole 24 ORE e di Radio24 Mauro Meazza e Dobora Rosciani sono intervenuti Pierangelo Albini, Direttore Area Lavoro e Welfare Confindustria; Isabella Covili Faggioli, Presidente AIDP; Pasquale Gravina, Dirigente ed ex Campione del mondo di Volley; Rosario Rasizza, Presidente Assosomm e Fabrizio Rutschmann, Chief HR Officer Prysmian Group.