Welfare & HR Summit – Speciale Tuttolavoro 2020 15 giugno 2020

Welfare & HR Summit di 24ORE Eventi si è svolto il 9 giugno 2020 con l'obiettivo di approfondire tutte le novità nel mercato del lavoro e gli impatti sulla governance e la gestione del personale in azienda alla luce dell'emergenza Covid-19, per permettere alle aziende italiane di organizzarsi per la ripartenza. Nella tavola rotonda condotta dalla giornalista del Sole 24 ORE Maria Carla De Cesari sono intervenuti Aldo Bottini, Partner Toffoletto De Luca Tamajo; Giuseppe Bulgarini d'Elci, Partner Carnelutti Law Firm; Enzo De Fusco, Consulente del lavoro e Fondatore De Fusco & Partners; Luca Failla, Founding Partner LABLAW Studio Legale Failla Rotondi & Partners; Giampiero Falasca, Partner DLA Piper Co-Head del Dipartimento Employment; Paolo Santarelli, Partner EY e Angelo Zambelli, Co-Managing Partner Grimaldi Studio Legale.